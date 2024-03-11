В палате лордов - верхней палате парламента Великобритании - проходили дебаты по вопросам внешней политики.
Британский барон, член палаты лордов призвал НАТО бомбить российские города
Комментарии
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Severyanin
Непонятно чего барон, заболел словесным поносом. В англии давно нет лордов, их в своё время уничтожили торгаши и разбойники. Историю учи, палаточный член. А впрочем, почему бы и этому убогому не считать себя лордой? Цирк в упадке, но, клоуны продолжают смешить публику! Паноптикум какой-то, а не страна. Один Борька чего стоит.
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21 час.
В
Воробей
Определённо, этот сикх играет в игру, в которой сейчас гениально отличился Зе - мстит потомкам тех, кто убивал его предков. Бандеровцы убивали массово евреев, а англичане делали это с сикхами. Чем больше погибнет свидомитов и англичан, тем лучше для них!
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19 час.
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