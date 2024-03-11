Британский барон, член палаты лордов призвал НАТО бомбить российские города

Severyanin

Непонятно чего барон, заболел словесным поносом. В англии давно нет лордов, их в своё время уничтожили торгаши и разбойники. Историю учи, палаточный член. А впрочем, почему бы и этому убогому не считать себя лордой? Цирк в упадке, но, клоуны продолжают смешить публику! Паноптикум какой-то, а не страна. Один Борька чего стоит.