Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Смирнов
    Что же, он абсолютно прав.Карен Шахназаров:...
  • Андрей Тимохин
    ввп- это сокращение; внутренний валовый продукт. (к слову -никакого отношения к мировому рынку не имеет)🧐Карен Шахназаров:...
  • Михалыч
    Только бы не отдали в руки миллиардеров-проходимцев, как двум братам-акробатам из Владика, или собчашке. Нужен волево...Россия продолжает...

Британский барон, член палаты лордов призвал НАТО бомбить российские города

Британский барон, член палаты лордов призвал НАТО бомбить российские города

В палате лордов - верхней палате парламента Великобритании - проходили дебаты по вопросам внешней политики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Severyanin
Непонятно чего барон, заболел словесным поносом. В англии давно нет лордов, их в своё время уничтожили торгаши и разбойники. Историю учи, палаточный член. А впрочем, почему бы и этому убогому не считать себя лордой? Цирк в упадке, но, клоуны продолжают смешить публику! Паноптикум какой-то, а не страна.  Один Борька чего стоит.
Ответить
21 час.
В
Воробей
Определённо, этот  сикх играет в игру, в которой сейчас гениально отличился Зе  - мстит потомкам тех, кто убивал его предков. Бандеровцы убивали массово евреев, а англичане делали это с сикхами. Чем больше погибнет свидомитов и англичан, тем лучше для них!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх