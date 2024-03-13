18 человек, которые скорее забудут собственное имя, чем одну единственную поездку в лифте

Поездка в лифте обычно не занимает много времени и не обещает каких-то особых впечатлений. Но иногда в этом небольшом замкнутом пространстве происходят такие истории, что их из памяти никаким ластиком не сотрешь.
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