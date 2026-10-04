Внезапный визит в Киев: Мерц объявил о помощи на €1,35 млрд и планах по созданию дальнобойного оружия

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц совершил необъявленный визит в Киев. Главной целью поездки стало объявление о новом пакете поддержки Украины на сумму €1,35 млрд, а также обсуждение углубления военно-промышленного сотрудничества и требований к внутренним реформам в преддверии пятой военной зимы.
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