Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 533 подписчика

Внезапный визит в Киев: Мерц объявил о помощи на €1,35 млрд и планах по созданию дальнобойного оружия

Внезапный визит в Киев: Мерц объявил о помощи на €1,35 млрд и планах по созданию дальнобойного оружия

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц совершил необъявленный визит в Киев. Главной целью поездки стало объявление о новом пакете поддержки Украины на сумму €1,35 млрд, а также обсуждение углубления военно-промышленного сотрудничества и требований к внутренним реформам в преддверии пятой военной зимы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым