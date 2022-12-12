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Беллингем об Англии: «Команда, которая была лучше, вылетела. Наше время придет»

Беллингем об Англии: «Команда, которая была лучше, вылетела. Наше время придет»

Джуд Беллингем прокомментировал вылет сборной Англии с ЧМ-2022. Команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.

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