Mirror: при ночном пробуждении нельзя смотреть на часы

Эксперт по сну доктор Линдси Браунинг рассказала, что людям, которые внезапно проснулись среди ночи и не могут заснуть, следует встать с кровати и попытаться чем-то занять свой разум — чтением, рисованием или чаепитием без кофеина, чтобы перезагрузить мозг.