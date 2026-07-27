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Mirror: при ночном пробуждении нельзя смотреть на часы

Mirror: при ночном пробуждении нельзя смотреть на часы

Эксперт по сну доктор Линдси Браунинг рассказала, что людям, которые внезапно проснулись среди ночи и не могут заснуть, следует встать с кровати и попытаться чем-то занять свой разум — чтением, рисованием или чаепитием без кофеина, чтобы перезагрузить мозг.

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