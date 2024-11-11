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Застрявшая в космосе американский астронавт Сунита Уильямс стремительно худеет

Застрявшая в космосе американский астронавт Сунита Уильямс стремительно худеет

Врачи NАSА пытаются остановить процесс похудения и обернуть его вспять.Врачи NASA всерьёз обеспокоены состоянием здоровья американского астронавта Суниты Уильямс, которая осталась на МКС до февраля 2025 года из-за неисправности корабля Starliner компании Boeing.

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