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«Торонто» сыграет с «Клипперс» в Ванкувере 10 октября, НБА уточнила ключевые даты предсезонных матчей

Предсезонные матчи НБА стартуют 3 октября (по местному времени) и закончатся 17 октября. Откроется этап встречей « Торонто » с « Майами » в Квебеке в рамках мероприятия NBA Canada Games 2026.

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