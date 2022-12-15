нэнси холод - делириум (Официальная премьера альбома)

#soyuzmusic #нэнсихолод #делириум 1 Никаких наверное (00:00) 2 Аутсайдер (01:48) 3 Потерял себя (03:52) 4 Slowly dying (06:37) 5 Трахаюсь (08:38) 6 Подарю тебе луну (11:02) 7 Убить себя или убить тебя (13:11) 8 Осколками слёз (15:50) 9 Я не улыбаюсь (18:41) 10 Ничего не остается (20:48) 11 Make them all wanna die (24:00) Жмите на и не пропускайте новинки! Подписывайтесь на наш канал: https://www.