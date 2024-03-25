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Постпред РФ при ОЗХО обвинил Украину в применении химических боеприпасов США

Постпред РФ при ОЗХО обвинил Украину в применении химических боеприпасов США

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин обвинил киевскую сторону в применении химических снарядов, произведенных Соединенными Штатами.

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