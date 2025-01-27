Что за онковакцину разрабатывают в России, когда она будет готова и как будет работать?

В институте имени Гамалеи уже рассказали, когда препарат получит разрешение и попадет к пациентам Разработка вакцины от рака, которую ведут в России уже несколько лет, находится в очень продвинутой стадии.
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