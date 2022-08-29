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Диана Лютер: Пригласим на ЛиТР людей, которые любят гулять в сторону книг

Диана Лютер: Пригласим на ЛиТР людей, которые любят гулять в сторону книг

Основатель издательства "Лютература" и книжных магазинов "Игра слов" и "Лютература" Диана Лютер — не просто участник юбилейного фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+), который пройдет во Владивостоке 7-9 октября этого года, но и один из организаторов (вместе со своей командой) блока #дляродителейидетей, задача которого — привлечь к мероприятиям фестиваля не только взрослых, но и юных читателей, сообщили ИА PrimaMedia организаторы фестиваля.

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