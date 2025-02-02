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Горбенко: Более 170 крупных спортивных мероприятий пройдет в Москве в этом году

Горбенко: Более 170 крупных спортивных мероприятий пройдет в Москве в этом году

Доклад о развитии массового спорта и проведении масштабных спортивных мероприятий на заседании Президиума Правительства Москвы представил заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

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