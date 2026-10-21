Кафе Yeonnam-dong — достопримечательность Сеула. Прямо с порога посетители оказываются в «нарисованном «двухмерном» мире, в котором все — от пола и стен до предметов мебели — напоминает черно-белые картинки из комиксов или мультсериалов.
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