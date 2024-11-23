Renault лишит кроссоверы «совместного» мотора с Mercedes-Benz

Французские журналисты выяснили, что 1,3-литровый агрегат линейки TCe постепенно исключат из гаммы. Топ-версии мощностью 160 лошадиных сил уже лишился Captur; теперь эта модификация исчезла из каталогов Arkana и Austral.
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