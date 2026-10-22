Но сроки зависят от получения федеральных разрешений Американская компания The Nuclear Company предложила построить в округе Льюис на востоке Кентукки крупный ядерный энергетический комплекс Prosperity One, рассчитанный максимум на шесть реакторов Westinghouse AP1000.
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