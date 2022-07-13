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Степанова о личных спонсорах: «Только в соцсетях недовольны, что Большунов стал, допустим, амбассадором банка. А там увидят приток клиентов после его побед на Кубке России»

Российская лыжница Вероника Степанова поделилась мнением насчет работы спортсменов с личными спонсорами.

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