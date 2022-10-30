Спецназ ВС РФ уничтожил украинскую ДРГ рядом с российской границей

Спецназ ВС РФ уничтожил украинскую ДРГ рядом с российской границей

Российский спецназ уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу на границе с Россией. Боестолкновение произошло накануне на территории Харьковской области.

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