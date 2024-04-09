Источник: «Ливерпуль» достиг устной договоренности с Аморимом

Рубен Аморим, вероятнее всего, станет главным тренером «Ливерпуля». Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим, вероятнее всего, станет новым наставником «Ливерпуля», сообщает обозреватель Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети.
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