Игры кончились: Казахстан сильно получил «по носу»

Третьего дня, Минфин Казахстана вынес на народное обсуждение проект «интереснейшего» приказа: «Об утверждении правил реализации пилотного проекта по учету перемещения отдельных видов товаров при их вывозе с территории Республики Казахстан… .
Третьего дня, Минфин Казахстана вынес на народное обсуждение проект «интереснейшего» приказа: «Об утверждении правил реализации пилотного проекта по учету перемещения отдельных видов товаров при их вывозе с территории Республики Казахстан… .
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