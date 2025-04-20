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Игроки «Химок» протестуют: клуб на грани, тренер Артига уходит

Игроки «Химок» протестуют: клуб на грани, тренер Артига уходит

Бывший футболист Максим Деменко прокомментировал сложную ситуацию в «Химках». На фоне финансовых проблем и отставки тренера Франка Артиги, игроки клуба выражают протест из-за задержек зарплаты, однако продолжат участие в матчах, включая игру с «Зенитом».

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