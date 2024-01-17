Штабная ситуация: предвыборная кампания в России вступает в активную фазу

Предвыборная кампания в России 17 января заметно активизировалась. Владимир Путин в этот день посетил свой предвыборный штаб, в Москве официально открылся штаб Владислава Даванкова («Новые люди»), а Леонид Слуцкий (ЛДПР) запустил предвыборный сайт.