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Иноагент - Окуджава или о необходимости искать дополнительную информацию

Иноагент - Окуджава или о необходимости искать дополнительную информацию

В отдельных телеграмм-каналах пошли распространять инфу о том, что в Петербурге в книжном магазине сборник стихов Булата Окуджавы продают с плашкой иноагента.

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