«Фикердәшләр» клубында Хатыйп Миңнегуловның яңа китабы турында фикер алыштылар

Кичә Казанда «Фикердәшләр» клубының чираттагы очрашуы узды. Әлеге очрашуда КФУның татар әдәбияты кафедрасы профессоры, әдәбият галиме, филология фәннәре докторы Хатыйп Миннегуловның «Гакыллылар тыңлар, аңлар.
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