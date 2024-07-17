Разработчики стартапа в сфере ИИ-криптовалют Mira сообщили о привлечении инвестиций на сумму $9 000 000

Разработчики ИИ-криптовалютного стартапа Mira объявили о привлечении $9 000 000 инвестиций. Криптопроект направлен на создание децентрализованной инфраструктуры для машинного обучения и успешно завершил начальный раунд финансирования.
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