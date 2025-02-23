Сенатор Карасин рассказал об ожиданиях от российско-американских переговоров

По итогам переговорного процесса между РФ и США будут заключены двусторонние соглашения в вопросах, представляющих взаимный интерес для двух государств, объяснил «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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