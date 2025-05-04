В Одессе улицу Тургенева назвали в честь советского актера Андрея Совы

В Одессе улица Тургенева получила новое название в честь советского актера Андрея Совы. Примечательно, что в рамках проводимой Украиной политики «десоветизации» улицы переименовывают в честь известных деятелей того же советского периода.
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