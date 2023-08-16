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Столичный музей в выходные познакомит горожан с основами тактической медицины

Столичный музей в выходные познакомит горожан с основами тактической медицины

Музей Победы в выходные, 19-20 августа, приглашает москвичей и гостей столицы на лекции о тактической медицине, мастер-классы по сборке автомата, концерты, спортивные состязания, которые пройдут в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы.

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