Столичный музей в выходные познакомит горожан с основами тактической медицины

Музей Победы в выходные, 19-20 августа, приглашает москвичей и гостей столицы на лекции о тактической медицине, мастер-классы по сборке автомата, концерты, спортивные состязания, которые пройдут в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы.
Музей Победы в выходные, 19-20 августа, приглашает москвичей и гостей столицы на лекции о тактической медицине, мастер-классы по сборке автомата, концерты, спортивные состязания, которые пройдут в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы.
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