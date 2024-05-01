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Бителло: «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство. Мы амбициозная команда»

После 26 туров бело-голубые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на 3 очка.

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