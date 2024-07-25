Из-за аварии на Авангардной в Казани изменено движение трамваев и троллейбусов

По информации от Метроэлектротранса, на пересечении улиц Авангардная и Поперечно-Авангардная произошел инцидент с участием крупногабаритного транспорта сторонней организации, в результате которого была повреждена контактная сеть.
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