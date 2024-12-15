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У “Крейвена-Охотника” худший старт в киновселенной Sony – фильм собрал $4,7 милл...

У “Крейвена-Охотника” худший старт в киновселенной Sony – фильм собрал $4,7 милл...

У “Крейвена-Охотника” худший старт в киновселенной Sony – фильм собрал $4,7 миллиона на предварительных показахАналитическое агентство Box Office Mojo поделилось результатами кассовых сборов с предварительных показов “Крейвена-Охотника” от Sony Pictures.

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