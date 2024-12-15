У “Крейвена-Охотника” худший старт в киновселенной Sony – фильм собрал $4,7 милл...

У “Крейвена-Охотника” худший старт в киновселенной Sony – фильм собрал $4,7 миллиона на предварительных показахАналитическое агентство Box Office Mojo поделилось результатами кассовых сборов с предварительных показов “Крейвена-Охотника” от Sony Pictures.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)