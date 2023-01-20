Криминальный авторитет с Алтая по прозвищу Саша Узбек погиб на СВО Предположительно, погиб при штурме Соледара Алтайский криминальный авторитет Шерали Хатамов, более известный как Саша Узбек, погиб в зоне специальной военной операции, пишет "Толк".