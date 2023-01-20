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Криминальный авторитет с Алтая по прозвищу Саша Узбек погиб на СВО

Криминальный авторитет с Алтая по прозвищу Саша Узбек погиб на СВО

Криминальный авторитет с Алтая по прозвищу Саша Узбек погиб на СВО Предположительно, погиб при штурме Соледара Алтайский криминальный авторитет Шерали Хатамов, более известный как Саша Узбек, погиб в зоне специальной военной операции, пишет "Толк".

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