Впервые Парад Победы в Москве принимал министр обороны Андрей Белоусов. В политических тг-каналах обратили внимание: на трибунах Красной площади почему-то не было Сергея Шойгу, хотя он является секретарём Совбеза.
Однако!! На параде не было Шойгу!!
Комментарии
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Валера Морозов
Не будет он в опале. По справедливости, как минимум, должен сидеть в камере. А по законам военного времени- жить не должен.это мое твердое мнение.
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7 час.
W
Walery
Шойгу и так много сил положил на предыдущие Парады и проекты. Сегодня он в Совете Безопасности РФ и успешно справился в том числе с угрозами Запада и Зеленского навредить Юбилейному Празднику 80 - летию Победы в Отечественной войне. Есть должности и обязанности, которые и в праздники работают. Считаю иронию и сарказм заголовка статьи не уместными (скорее всего это вредоносные фейки западных спецслужб - объектов для СМЕРШ которого к сожалению в РФ нет...).
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2 час.
Александр Цветков
Да, своих (даже проворовавшихся) он не сдаёт.Вот поэтому у нас и процветает коррупция!
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1 час.
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