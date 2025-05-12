Однако!! На параде не было Шойгу!!

Не будет он в опале. По справедливости, как минимум, должен сидеть в камере. А по законам военного времени- жить не должен.это мое твердое мнение.

W

Walery

Шойгу и так много сил положил на предыдущие Парады и проекты. Сегодня он в Совете Безопасности РФ и успешно справился в том числе с угрозами Запада и Зеленского навредить Юбилейному Празднику 80 - летию Победы в Отечественной войне. Есть должности и обязанности, которые и в праздники работают. Считаю иронию и сарказм заголовка статьи не уместными (скорее всего это вредоносные фейки западных спецслужб - объектов для СМЕРШ которого к сожалению в РФ нет...).