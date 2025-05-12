Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Однако!! На параде не было Шойгу!!

Однако!! На параде не было Шойгу!!

Впервые Парад Победы в Москве принимал министр обороны Андрей Белоусов. В политических тг-каналах обратили внимание: на трибунах Красной площади почему-то не было Сергея Шойгу, хотя он является секретарём Совбеза.

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Комментарии
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Валера Морозов
Не будет он в опале. По справедливости, как минимум, должен сидеть в камере. А по законам военного времени- жить не должен.это мое твердое мнение.
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7 час.
W
Walery
Шойгу и так много сил положил на предыдущие Парады и проекты.  Сегодня он в Совете Безопасности РФ и успешно справился в том числе с угрозами Запада и Зеленского навредить Юбилейному Празднику 80 -  летию Победы в Отечественной войне.  Есть должности и обязанности, которые и в праздники работают.  Считаю иронию и сарказм заголовка статьи не уместными  (скорее всего это вредоносные фейки западных спецслужб - объектов для СМЕРШ которого к сожалению в РФ нет...).
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2 час.
Александр Цветков
Да, своих (даже проворовавшихся) он не сдаёт.Вот поэтому у нас и процветает коррупция!
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1 час.
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