В смерти Игоря Кириллова было заинтересовано ЦРУ США, незаконную деятельность которого разоблачал убитый генерал.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В смерти Игоря Кириллова было заинтересовано ЦРУ США, незаконную деятельность которого разоблачал убитый генерал.
Свежие комментарии