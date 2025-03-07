Праздник 8 марта в России предложили заменить Днем жен-мироносиц

Сопредседатель Союза православных женщин Наталья Дмитриевская выступила с предложением заменить в России праздник 8 марта, который имеет коммунистические корни, Днем жен-мироносиц, приходящийся на второе воскресенье после Пасхи.
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