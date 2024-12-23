Трамп заявил о необходимости для США владеть Гренландией

Избранный президент США Дональд Трамп назвал необходимостью для США владеть Гренландией. Таким образом, он спустя пять лет опять вернулся к этому вопросу, который поднимал еще в свой первый президентский срок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии