Председателю СК России Бастрыкину сообщат о нападении группы подростков на отца и сына в Казани. В социальных сетях появилось видео, на котором подростки нападают на казанца с несовершеннолетним сыном в жилом комплексе «Салават Купере».
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