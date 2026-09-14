Россиянам напомнили о сроке подачи заявки на онлайн-голосование

Жителям 32 регионов России, которые хотят проголосовать дистанционно на выборах депутатов Госдумы 18–20 сентября 2026 года, необходимо до 23:59 14 сентября по московскому времени подать заявление через «Госуслуги» и проверить данные своей учетной записи.
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