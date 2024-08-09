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Business Daily

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Отель Cora Cora Maldives получил три награды премии Haute Grandeur Global Awards

Отель Cora Cora Maldives получил три награды премии Haute Grandeur Global Awards

Отель Cora Cora Maldives пополняет копилку престижных наград, добавляя к солидному списку достижений победу в трех категориях премии Haute Grandeur Global Awards 2024: «Лучшее место для отдыха в Индийском океане», «Лучшая семейная вилла на Мальдивах» и «Лучшая пляжная вилла на Мальдивах».

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