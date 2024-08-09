Отель Cora Cora Maldives получил три награды премии Haute Grandeur Global Awards

Отель Cora Cora Maldives пополняет копилку престижных наград, добавляя к солидному списку достижений победу в трех категориях премии Haute Grandeur Global Awards 2024: «Лучшее место для отдыха в Индийском океане», «Лучшая семейная вилла на Мальдивах» и «Лучшая пляжная вилла на Мальдивах».