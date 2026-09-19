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Регионы России

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МИД Украины объявил выборы в Госдуму на территории Крыма и новых регионов Украины незаконными

МИД Украины объявил выборы в Госдуму на территории Крыма и новых регионов Украины незаконными

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором не признаёт выборы депутатов Государственной думы России, проходящие на территории Крыма и новых российских регионов.

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