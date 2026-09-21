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Воронежские новости

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«Бабье лето» в Воронеже задержится на один день: прогноз погоды на неделю

«Бабье лето» в Воронеже задержится на один день: прогноз погоды на неделю

Солнечный и сухой понедельник станет самым теплым днем наступившей недели в Воронежской области. Уже со вторника в регион придут дожди, а к четвергу столбики термометров опустятся до +18 градусов.

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