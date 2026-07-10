В Башкирии продолжается набор в добровольческий отряд БАРС для защиты объектов от беспилотников

В Башкортостане продолжается формирование регионального добровольческого отряда БАРС, который будет обеспечивать защиту объектов критически важной инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов.
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