Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Башкирии продолжается набор в добровольческий отряд БАРС для защиты объектов от беспилотников

В Башкирии продолжается набор в добровольческий отряд БАРС для защиты объектов от беспилотников

В Башкортостане продолжается формирование регионального добровольческого отряда БАРС, который будет обеспечивать защиту объектов критически важной инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов.

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