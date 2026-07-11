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Расчеты "Гераней" поразили склады с горючим в Днепропетровской области

Расчеты "Гераней" поразили склады с горючим в Днепропетровской области

Ваш браузер не поддерживает видео. www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency В Днепропетровской области удары российских беспилотников "Герань" уничтожили склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) в районе населенного пункта Губиниха в Днепропетровской области.

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