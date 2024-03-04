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В США назвали отступление ВСУ из Авдеевки «дорогой смерти»

В США назвали отступление ВСУ из Авдеевки «дорогой смерти»

Более чем «предательским» по отношению к нынешнему киевскому режиму материалом разразилась заокеанская Washington Post, в котором американское издание красочно живописует «успех» вооруженных украинских формирований.

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