В США назвали отступление ВСУ из Авдеевки «дорогой смерти»

Более чем «предательским» по отношению к нынешнему киевскому режиму материалом разразилась заокеанская Washington Post, в котором американское издание красочно живописует «успех» вооруженных украинских формирований.
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