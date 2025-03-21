Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Принимай или беги. Путин подписал указ о легализации украинцев

Принимай или беги. Путин подписал указ о легализации украинцев

До дому, до хаты! Хорошая  новость - Президент  подписал  указ,  согласно  которому украинцы, находящиеся в России без законных оснований, должны  или  выехать до 10 сентября или урегулировать своё положение: https://t.

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