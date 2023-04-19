На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического журналиста Михаила Чаплыги: Германия резко увеличила импорт электричества, в том числе атомной энергии, на следующий день после закрытия собственных АЭС Об этом сообщает Bild.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического журналиста Михаила Чаплыги: Германия резко увеличила импорт электричества, в том числе атомной энергии, на следующий день после закрытия собственных АЭС Об этом сообщает Bild.
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