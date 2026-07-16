Улыбнись, пятница настала

Финишная прямая рабочей недели — самое время сбросить груз дедлайнов и зарядиться позитивом. Собрали для вас коктейль из остроумных шуток, вирусных мемов и просто жизненных картинок, чтобы улыбка не сходила с лица до самого вечера, а выходные начались прямо сейчас.