Песков объяснил быстрое присвоение ефрейтору Григорьеву звания Героя России

t.me/Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) Присвоение звания Героя России ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел боевика ВСУ, произошло быстро, поскольку президент РФ Владимир Путин лично принял решение о награде.
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