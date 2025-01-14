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Песков объяснил быстрое присвоение ефрейтору Григорьеву звания Героя России

Песков объяснил быстрое присвоение ефрейтору Григорьеву звания Героя России

t.me/Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) Присвоение звания Героя России ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел боевика ВСУ, произошло быстро, поскольку президент РФ Владимир Путин лично принял решение о награде.

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