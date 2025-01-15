Михаил Шеремет: Лавочка закрыта: Норвегия прекратила помощь украинцам из «безопасных» регионов

Лавочка закрыта: Норвегия прекратила помощь украинцам из «безопасных» регионов Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, теперь статус беженца (а вместе с ним и материальная поддержка) будет предоставляться только выходцам из восточных и южных областей, а также из Киева.