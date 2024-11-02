Ужесточение миграции, контроль блогеров и увольнение депутатов-иноагентов: новые законы ноября

По каким нормам будем жить в новом месяце. Среди законодательных нововведений месяца – ужесточение въезда для мигрантов, отсрочка наказания для беременных, увольнение иноагентов, рейды в ООПТ и многое другое.
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