⛲️ В Севастополе временно отключили фонтаны Такое решение приняли, чтобы сэкономить генерацию электроэнергии, сообщили в правительстве города.
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⛲️ В Севастополе временно отключили фонтаны Такое решение приняли, чтобы сэкономить генерацию электроэнергии, сообщили в правительстве города.